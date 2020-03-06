В Одессе полиция отчиталась о наказании дрифтеров, которые устроили ночные показательные выступления на углу Итальянского бульвара и улицы Канатной.

Любителей скорости оштрафовали на 425 гривен –за проезд на красный сигнал светофора и разворот на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Копы изучили видео с городских камер наблюдения и разыскали нарушителей. В полиции отметили, что в законе нет понятия "дрифт", но такие маневры представляют угрозу для других водителей и пешеходов.

В Одессе автохамов наказали за видео дрифта в сети Патрульная полиция

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе молодая пара на автомобиле "Москвич" разбилась во время дрифта. Девушка отделалась испугом, а парень-водитель, получил множественные переломы, так как не был пристегнут.

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