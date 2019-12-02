В Одессе автохама жестоко проучили за езду по встречке: видео драки

Одесский пешеход подрался с автохамом, которые ехал против встречного движения на односторонней улице Пишоновской в центре Одессы.

Мужчина сначала на словах начал объяснять водителю, что тот не прав. Водитель стал огрызаться, после чего вышел из машины и завязал драку. Видео дорожного конфликта размещено на Youtube-канале INFOPORT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе жестко проучили автохама Скриншот видео

В какой момент к драке присоединился еще один водитель, специально остановившийся у места инцидента. После этого автохам достал из багажника биту, чтобы уравнять шансы.

Примечательно, что разнимать дерущихся взрослых мужчин бросилась случайная прохожая - хрупкая девушка. Ей и второму водителю вскоре удалось погасить конфликт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне очередная драка водителей маршруток парализовала центр Одессы.

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