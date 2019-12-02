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2 декабря • обновлено в 22:10
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В Одессе автохама жестоко проучили за езду по встречке: видео драки

48.7т
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Одесский пешеход подрался с автохамом, которые ехал против встречного движения на односторонней улице Пишоновской в центре Одессы.

Мужчина сначала на словах начал объяснять водителю, что тот не прав. Водитель стал огрызаться, после чего вышел из машины и завязал драку. Видео дорожного конфликта размещено на Youtube-канале INFOPORT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе жестко проучили автохама

В Одессе жестко проучили автохама

Скриншот видео

В какой момент к драке присоединился еще один водитель, специально остановившийся у места инцидента. После этого автохам достал из багажника биту, чтобы уравнять шансы.

Примечательно, что разнимать дерущихся взрослых мужчин бросилась случайная прохожая - хрупкая девушка. Ей и второму водителю вскоре удалось погасить конфликт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне очередная драка водителей маршруток парализовала центр Одессы.

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Автор
Андрей Шорохов
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Одесская Виолета
Одесская Виолета
Дожились! Яйца оказались у девчонки! Мужики вырождаются!((
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