Главная Новости
15 января • обновлено в 15:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе авто врезалось в дерево и загорелось. Фото

355
Читать материал на украинском

В Одессе Nissan врезался в дерево, после чего загорелся. Водитель и пассажир были госпитализированы.

Авария случилась утром 15 января на улице Семена Палия, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
Голливуд отдыхает: гонка по ночной Одессе закончилась масштабным ДТП. Фото

Одесситы, ставшие свидетелями того, как водитель иномарки не справился с управлением и въехал в дерево, оперативно ликвидировали возгорание, возникшее под капотом автомобиля.

Водителю и пассажиру понадобилась помощь медиков. Их госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Одессе авто врезалось в дерево и загорелось

В Одессе авто врезалось в дерево и загорелось

Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в районе села Новоселовка Одесской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В аварии погиб водитель-врач скорой помощи Саратской центральной районной больницы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги