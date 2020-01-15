В Одессе авто врезалось в дерево и загорелось. Фото

В Одессе Nissan врезался в дерево, после чего загорелся. Водитель и пассажир были госпитализированы.

Авария случилась утром 15 января на улице Семена Палия, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одесситы, ставшие свидетелями того, как водитель иномарки не справился с управлением и въехал в дерево, оперативно ликвидировали возгорание, возникшее под капотом автомобиля.

Водителю и пассажиру понадобилась помощь медиков. Их госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Одессе авто врезалось в дерево и загорелось Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в районе села Новоселовка Одесской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В аварии погиб водитель-врач скорой помощи Саратской центральной районной больницы.

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