В Одессе авто влетело в остановку: подробности. Фото

В Одессе на Люстдорфской дороге поздно вечером 2 января водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, после чего машину откинуло на Mercedes.

К счастью, никто не пострадал – в момент ДТП на остановке не было людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате аварии на остановке были выбиты все стекла. Повреждения получили и автомобили. В полиции выясняют обстоятельства ЧП и степень вины водителя Toyota.

В Одессе авто влетело в остановку Патрульная полиция в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы автомобиль BMW, не поставленный на ручной тормоз, сам уехал с места парковки и врезался в шлагбаум.

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