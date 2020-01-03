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3 января • обновлено в 13:50
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В Одессе авто влетело в остановку: подробности. Фото

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В Одессе на Люстдорфской дороге поздно вечером 2 января водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, после чего машину откинуло на Mercedes.

К счастью, никто не пострадал – в момент ДТП на остановке не было людей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В результате аварии на остановке были выбиты все стекла. Повреждения получили и автомобили. В полиции выясняют обстоятельства ЧП и степень вины водителя Toyota.

В Одессе авто влетело в остановку

В Одессе авто влетело в остановку

Патрульная полиция в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы автомобиль BMW, не поставленный на ручной тормоз, сам уехал с места парковки и врезался в шлагбаум.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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