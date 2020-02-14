В Одессе авто пожарных попало в жесткое ДТП: видео с места аварии

В Одессе на пересечении улиц Балковской и Дальницкой произошла авария с участием пожарной машины. Она перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате ДТП, кроме пожарной машины, повреждения получили две легковушки: Mitsubishi и Audi. Пострадавших нет. Полиция выясняет причины аварии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сразу два жестких ДТП произошло в Одессе 12 февраля. В одной аварии погиб пешеход.

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