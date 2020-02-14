Главная Новости
14 февраля • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе авто пожарных попало в жесткое ДТП: видео с места аварии

891
Читать материал на украинском

В Одессе на пересечении улиц Балковской и Дальницкой произошла авария с участием пожарной машины. Она перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
Авто разбросало по дороге: на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП. Видео

В результате ДТП, кроме пожарной машины, повреждения получили две легковушки: Mitsubishi и Audi. Пострадавших нет. Полиция выясняет причины аварии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сразу два жестких ДТП произошло в Одессе 12 февраля. В одной аварии погиб пешеход.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги