В Одессе аферисты придумали хитрый способ воровать чужие деньги из банкоматов

В Одессе киберполицейские и сотрудники Шевченковского отделения полиции прямо на "горячем" поймали мошенников, которые крали чужие деньги из банкоматов.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области. Злоумышленники устанавливали специальные накладки из липкой лентой, которые блокировали выдачу купюр.

Они ждали, пока клиент осуществит операцию по снятию наличных. Однако поскольку банкомат из-за препятствия блокировал выдачу денег, клиент уходил, чтобы позвонить в сервисную службу.

В это время похитители вынимали накладку вместе с деньгами.

Оба задержанных мошенника – жители Кировоградской области в возрасте 37-ми и 38-ми лет, судимые за преступления имущественного направленности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они в изоляторе временного содержания, где ждут меру пресечения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматы. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты.