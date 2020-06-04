В Одессе 12-летний мальчик на "евробляхе" устроил погоню с копами. Видео

В Одессе 12-летний мальчик устроил автомобильные гонки с копами по ночному городу. Для лучшего обзора за рулем он уселся на месте водителя "евробляхи" на большой подушке.

Об этом заявили очевидцы происшествия, которые смогли снять увиденное на камеру. Видео опубликовано в Facebook-сообществе "Трасса Е-95" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как после гонки малолетний "шумахер" врезался в столб и заперся в авто. "Евробляху" окружили полицейские и прохожие.

В Одессе 12-летний мальчик на авто устроил побег от копов

Некоторые даже попытались разбить стекло водителя, однако такие действия оказались тщетными. Мальчик не растерялся: он сдал назад и снова начал убегать от преследователей.

В Одессе 12-летний мальчик на авто устроил побег от копов Скриншот

Правда, правоохранителям удалось догнать беглеца на улице Рихтера в Одессе. Стекло со стороны водителя разбили, смогли открыть дверь и вытащить нарушителя из автомобиля.

Хотя то, что он оказался настолько маленьким, у полицейских вызвало удивление. А при осмотре авто и была обнаружена большая подушка, которая лежала на сиденье водителя.

В Одессе 12-летний мальчик на авто устроил побег от копов Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Полицейские нашли ребенка спящим в машине в пяти кварталах от места преступления.