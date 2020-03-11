В селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области вечером в среду, 11 марта, произошло ДТП. В результате погибли двое человек, еще один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. "Думская", ссылаясь на свидетелей, пишет, что погиб водитель иномарки на еврономерах и его пассажирка, которая была беременной.

В ДТП под Одессой погибли двое человек Думская

Предварительно установлено, что водитель BMW, двигаясь на большой скорости в сторону жилого массива "Совиньон", не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и столкнулся со столбом.

Водителю было 23 года. Известно, что вторая жертва сидела на переднем сидении, а еще один пассажир, который остался жив, – на заднем.

В ДТП под Одессой погибли двое человек od.npu.gov.ua

На месте происшествия работали правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ДТП под Одессой погибли двое человек SOVINYON LIVE

В ДТП под Одессой погибли двое человек SOVINYON LIVE

В ДТП под Одессой погибли двое человек SOVINYON LIVE

Как писал OBOZREVATEL, в Словакии в ночь на среду, 11 марта, в ДТП погибло двое украинцев, которые ехали на заработки. Еще 31 человек пострадал.

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