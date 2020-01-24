В компании, но без свиданий: как живет в СИЗО убийца Даши Лукьяненко

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов сидит в общей камере одесского СИЗО.

Из соседей у него лишь трое заключенных, а работать на производстве в следственном изоляторе он не хочет. Об этом изданию "Пушкинская" рассказали в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов УСИ

До этого, 9 января 2020 года, в одесский суд поступило ходатайство от руководства СИЗО с просьбой перевести подозреваемого в одиночную камеру в связи с угрозой для его жизни. Суд ходатайство отклонил, мотивируя тем, что оно было недостаточно обоснованным.

"В настоящее время Тарасов находится в камере с общей массой заключенных. Жалоб или заявлений по поводу содержания от него не поступало", – рассказали в управлении.

За время его пребывания в СИЗО (с декабря 2019 года) свиданий с родственниками у него не было. Однако отмечается, что они не запрещены. Согласно законодательству, возможны три встречи в месяц на время от одного до четырех часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что Тарасов в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду он не привлекался.

Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи Уголовного Кодекса: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребенка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении для подозреваемого комплексной психиатрической экспертизы.

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов УСИ

В Одессе рассказали, как сидит в СИЗО Николай Тарасов Пушкинская

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Им устроили травлю в родном селе.

Позднее Тарасов сообщил, что невиновен, а признался в убийстве девочки под пытками полицейских

В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.

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