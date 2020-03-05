На Одесщине разгорелся скандал из-за унижений со стороны учительницы в отношении детей. Преподавателя измаильской школы №11 Жанну Мунтяну подозревают в буллинге.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердила директор учебного заведения Лариса Курис.

По ее словам, все началось с того, что педагог при всем классе объявила, что у одной из учениц –педикулез. Ее друзья после этого стали записывать воспитательные беседы преподавателя, а после дали послушать аудио родителям.

Мунтяну, в частности, так обращалась к детям: "Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски".

Родители обратились в полицию, которая открыла производство по статье о буллинге. Учительнице грозит штраф и увольнение. Санкции могут коснуться и директора школы. 4 марта родители учеников 9-а класса приехали в Одесское областное управление образования. Там их заверили, что взяли ситуацию на контроль, но до решения суда не могут уволить скандальную учительницу, которая, к тому же, находится на больничном. Корреспонденту OBOZREVATEL пока не удалось связаться с преподавателем – ее телефон отключен.

В Измаиле учительница затравила детей унижениями kyiv.znaj.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отец школьника, которого суд наказал за буллинг над одноклассницей, подал апелляцию на имя 12-летней девочки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал