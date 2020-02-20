Прокуратура Одесской области объявила о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна, которое привело к угрозе жизни людей, капитану танкера "Делфи". Он потерпел крушение у берегов Одессы 22 ноября прошлого года и до сих пор находится на городском пляже "Дельфин".
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По данным следствия, капитан нарушил правила безопасности мореходства и требования международного свидетельства о минимальном составе экипажа. В команды были 3 человека вместо 5. Кроме того, подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей, поломку двигателей, отсутствие топлива и ухудшение погодных условий, настойчиво отказывался от помощи, чем создал угрозу для жизни своего экипажа и других судов. Капитану грозит до 3 лет ограничения свободы.
Также, по результатам расследования, открыто уголовное производство в отношении сотрудников Госпогранслужбы, которые в результате осмотра танкера до катастрофы, несмотря на его техническую неисправность, не предприняли мер по конвоированию судна в ближайший порт. Подозреваемые пограничники могут сесть в тюрьму на 3 года.
В деле о крушении танкера "Делфи" в Одессе нашли подозреваемых
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказывался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
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