Прокуратура Одесской области объявила о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна, которое привело к угрозе жизни людей, капитану танкера "Делфи". Он потерпел крушение у берегов Одессы 22 ноября прошлого года и до сих пор находится на городском пляже "Дельфин".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, капитан нарушил правила безопасности мореходства и требования международного свидетельства о минимальном составе экипажа. В команды были 3 человека вместо 5. Кроме того, подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей, поломку двигателей, отсутствие топлива и ухудшение погодных условий, настойчиво отказывался от помощи, чем создал угрозу для жизни своего экипажа и других судов. Капитану грозит до 3 лет ограничения свободы.

Также, по результатам расследования, открыто уголовное производство в отношении сотрудников Госпогранслужбы, которые в результате осмотра танкера до катастрофы, несмотря на его техническую неисправность, не предприняли мер по конвоированию судна в ближайший порт. Подозреваемые пограничники могут сесть в тюрьму на 3 года.

В деле о крушении танкера "Делфи" в Одессе нашли подозреваемых

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