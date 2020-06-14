На Одесщине мужчины попытались разобрать найденные гранаты: пятеро раненых

В селе Дачное Одесской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек.

Предварительно установлено, что трое местных жителей в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько гранат и начали их разбирать. Из-за этого произошел взрыв, сообщается на сайте областной полиции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гранаты РГД-5 жители Дачного нашли в местном карьере. Пострадали мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время находились рядом во дворе. Они получили осколочные ранения конечностей.

В Дачном Беляевского района взрыв гранаты ранил 5 человек

На месте работала следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты.

В Дачном Беляевского района взрыв гранаты ранил 5 человек

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

В Дачном Беляевского района взрыв гранаты ранил 5 человек

В Дачном Беляевского района взрыв гранаты ранил 5 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в поселке городского типа Краснопавловка Харьковской области 45-летний мужчина взорвал себя гранатой и погиб на месте. Раньше погибший служил в зоне проведения ООС.