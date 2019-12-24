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24 декабря • обновлено в 13:35
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Россия сымитировала удар по эсминцу США в Черном море, когда тот шел в Одессу

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В Черном море 23 декабря два фронтовых бомбардировщика СУ-24М под прикрытием истребителей СУ-27 (СУ-30) военно-космических сил РФ сымитировали атаку на американский эсминец "Росс", который 24 декабря прибыл в Одессу.

Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

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Российские самолеты совершили над американским кораблем маневр характерный для нанесения удара крылатыми ракетами и вернулись на аэродром базирования.

"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стали уже обычным методом влияния России на западные страны, в частности на те, которые ввели санкции против РФ", – отметили в Минобороны Украины.

В Черном море Россия сымитировала удар по эсминцу США

В Черном море Россия сымитировала удар по эсминцу США

Министерство обороны Украины/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессу утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец "Росс". Несмотря на сильный туман, он успешно пришвартовался к одному из дальних причалов порта.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Пускай летчики потренируются. Заодно поможем американским производителям памперсов для взрослых.
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