В Британии внезапно повторился одесский порноскандал

В английском городе Редхилл повторился одесский порноскандал.
Гинеколог местной больницы снимал женщин на установленную в очках скрытую камеру и получил тюремный срок. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Полиция задержала 49-летнего врача после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли около сотни видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.
Гинеколог снимал порно в Британии
Лента
Отмечается, что гинеколог был одним из самых высокооплачиваемых и уважаемых специалистов больницы.
Английский суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете гинеколога.
В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов. Врача высшей категории зовут Вячеслав Олегович Триполко
Видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на сдаваемой в аренду территории Одесского областного онкологического диспансера. Об этом заявил главный врач диспансера Олег Лукьянчук.
Сам гинеколог считает, что его подставили и назвал себя "пешкой в чьей-то игре".
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал и заявила, что Минздрав запретит устанавливать камеры видеонаблюдения в медицинских кабинетах.
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