В Британии внезапно повторился одесский порноскандал

В английском городе Редхилл повторился одесский порноскандал.

Гинеколог местной больницы снимал женщин на установленную в очках скрытую камеру и получил тюремный срок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала 49-летнего врача после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли около сотни видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.

Гинеколог снимал порно в Британии Лента

Отмечается, что гинеколог был одним из самых высокооплачиваемых и уважаемых специалистов больницы.

Английский суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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