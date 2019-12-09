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9 декабря • обновлено в 14:49
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В Британии внезапно повторился одесский порноскандал

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В английском городе Редхилл повторился одесский порноскандал.

Гинеколог местной больницы снимал женщин на установленную в очках скрытую камеру и получил тюремный срок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полиция задержала 49-летнего врача после того, как на него пожаловалась одна из жертв. При обыске у гинеколога нашли около сотни видеозаписей ни о чем не подозревающих женщин.

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Гинеколог снимал порно в Британии

Гинеколог снимал порно в Британии

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Отмечается, что гинеколог был одним из самых высокооплачиваемых и уважаемых специалистов больницы.

Английский суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.

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Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
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