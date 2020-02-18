В аэропорту Одессы задержан торговец секс-рабынями. Видео задержания

В Одесской области заблокирован международный канал торговли людьми. Организатора преступной группы, в которую входили граждане Украины, задержали в Одесском аэропорту.

Участники группировки вербовали молодых девушек для отправки за границу. Они должны были оказывать платные услуги сексуального характера в иностранных борделях, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, завербованных жриц любви переправляли "на работу" в бордели Израиля и Германии. Их подбирали из числа тех, кто находится в трудном материальном положении, обещая девушкам хорошую "зарплату", до 70% которой забирали себе организаторы преступной схемы. Также "работодатели" брали на себя все расходы, связанные с выездом за границу, при условии, что девушки потом их "отработают".

44-летнего одессита, которого правоохранители называют организатором незаконного бизнеса, задержали "на горячем", когда мужчина провожал двоих девушек на авиарейс в Германию. Вместе с ним был задержан 34-летний сообщник.

В аэропорту Одессы задержан торговец секс-рабынями Пресс-служба ГУНП в Одесской области

У задержанных изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности – мобильные телефоны, банковские карты, списки завербованных женщин, копии трудовых договоров и страховые полисы.

В аэропорту Одессы задержан торговец секс-рабынями Пресс-служба ГУНП в Одесской области

В аэропорту Одессы задержан торговец секс-рабынями Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 18 января бойцы спецподразделения полиции "КОРД" задержали в Одессе членов опасной вооруженной банды. В нее входили четыре человека, возрастом 22, 25, 27 и 28 лет: двое одесситов, а также уроженец Луганска и житель Абхазии. Бандиты ранее "отметились" ограблениями развлекательных центров Киева, Николаева и Одессы. У задержанных были изъяты пистолеты "Беретта", "Вальтер" и пистолет-пулемет "УЗИ".

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