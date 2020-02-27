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27 февраля • обновлено в 14:11
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В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус. Фото и видео

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В аэропорту Одессы начали активную проверку на коронавирус всех прибывающих пассажиров. Им на входе в терминал медики меряют температуру.

Об этом сообщили в Украинской службе информации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее в Одессе проверяли только пассажиров, которые прилетели из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

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За месяц был только один случай, когда у прибывшего заподозрили заболевание, но он не подтвердился.

Медики говорят, что обращают внимание в первую очередь на температуру тела и бледность лица.

"Всем известно, что инкубационный период длится от 14 до 24 дней. Мы проводим температурный скрининг. Пассажиров из таких стран, как Италия, Германия, Россия и так далее мы опрашиваем и записываем адреса, так как это страны, где есть заболевание. Мы со вчерашнего дня у всех пассажиров проверяем температуру, – рассказал врач-эпидемиолог Игорь Гринчук.

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

В аэропорту Одессы всех пассажиров начали проверять на коронавирус

Одесса-Медиа

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, администрация крупнейшего в Восточной Европе одесского промтоварного рынка "7 километр" в связи с эпидемией коронавируса проверяет работающих там китайцев.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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