Пассажиров срочно эвакуировали: в аэропорту Одессы произошло новое ЧП с самолетом. Фото и видео

В четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошло второе ЧП за день – после поломки передней стойки частного самолета рейсом в Дубай, аналогичную неисправность обнаружили на борту лайнера, следовавшего по маршруту Стамбул-Одесса.

Фото турецкого Boeing опубликовал в Facebook адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Две поломанные передние стойки за день – это слишком! Вот кто к нам полетит? Утром "Гольфстрим" на Дубаи на взлёте, вечером турецкий Boeing на посадке! Жесть!" – написал он.

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом Facebook Максима Болдина

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом Facebook Максима Болдина

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом Facebook Максима Болдина

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом Facebook Максима Болдина

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом Facebook Максима Болдина

В Telegram-канале "Страны" сообщили подробности ЧП.

"В Одессе сильный ветер. Пилот дважды пытался посадить самолёт. При второй попытке во время приземления сломалось переднее шасси. В этот момент пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. "Стюарты что-то панически говорили друг другу на турецком языке", – рассказали пассажиры.

Отмечается, что затем оперативно были спущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали с борта. Жертв нет. Самолёт остался на взлетной полосе. Аэропорт Одессы временно закрыли на взлёт и посадку.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое ЧП на два часа парализовало работу аэропорта. Некоторые рейсы пришлось перенести или отменить.

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