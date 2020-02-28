В аэропорту Одессы украинец пытался подкупить пограничника за 1 000 долларов, чтобы тот пропустил в нашу страну двух иностранцев – гражданку Афганистана и гражданина Российской Федерации, которые прибыли рейсом из Минска.

Об этом сообщили на официальном сайте Госпогранслужбы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Иностранцы не смогли подтвердить инспектору цели своего приезда в Украину, поэтому им отказали в пересечении границы.

Гражданин Украины, который их встречал, предложил офицеру 1 000 долларов, чтобы "решить вопрос". Тот отказался.

Предложившему взятку мужчине предъявили обвинение по статье 309 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф от 850 грн или тюремное заключение до 2 лет. Иностранцев отправят в Минск обратными рейсами.

В аэропорту Одессы пограничник отказался от взятки в 1 000 долларов dpsu.gov.ua

В аэропорту Одессы пограничник отказался от взятки в 1 000 долларов dpsu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудники уголовного розыска задержали гражданина Беларуси, которого искал Интерпол.

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