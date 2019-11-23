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23 ноября • обновлено в 18:47
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В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

2.3т
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После аварии танкера "Делфи" у берегов Одессы содержание нефтепродуктов в Черном море превысило норму в 157 раз.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook, добавив, что инспекторы работают на месте ЧП и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море", - отметил Фирсов.

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Он добавил, что танкер "Делфи" является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн. Владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове, принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

facebook.com/egor.firsov

В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

facebook.com/egor.firsov

В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

facebook.com/egor.firsov

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Место
Украина Одесса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так пусть собственник танкера и платит за очистку акватории от загрязнения
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Петров Александр
Петров Александр
Артеллерист Моня, Конечно выплатит. Х-ха. Лет через пятьсот. Ха-ха.
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