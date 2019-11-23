В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

После аварии танкера "Делфи" у берегов Одессы содержание нефтепродуктов в Черном море превысило норму в 157 раз.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook, добавив, что инспекторы работают на месте ЧП и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море", - отметил Фирсов.

Он добавил, что танкер "Делфи" является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн. Владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове, принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

facebook.com/egor.firsov

facebook.com/egor.firsov

facebook.com/egor.firsov

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