В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

После аварии танкера "Делфи" у берегов Одессы содержание нефтепродуктов в Черном море превысило норму в 157 раз.
Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook, добавив, что инспекторы работают на месте ЧП и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.
"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море", - отметил Фирсов.
Он добавил, что танкер "Делфи" является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн. Владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове, принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.
facebook.com/egor.firsov
facebook.com/egor.firsov
facebook.com/egor.firsov
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября начался сильный ураган, вырвавший несколько десятков деревьев.
Ночью из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
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