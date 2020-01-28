Главная Новости
28 января • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Устала от жизни: что известно о женщине, устроившей самосожжение в Одессе

956
Читать материал на украинском

В Одессе в реанимации ГКБ №10 находится женщина, которая вечером 27 января устроила акт самосожжения на улице Ольгиевской. Пострадавшая – в тяжелом состоянии, у нее обожжены 30% поверхности тела.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы. Там уточнили, что 48-летняя пострадавшая – приезжая, но других подробностей о ней раскрывать не стали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
На Житомирщине мужчина устроил самосожжение на сессии горсовета: жуткое видео 18+

Напомним, вчера вечером женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. При этом она кричала, что устала жить. Соседи потушили огонь и вызвали "скорую".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги