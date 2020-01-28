Устала от жизни: что известно о женщине, устроившей самосожжение в Одессе

В Одессе в реанимации ГКБ №10 находится женщина, которая вечером 27 января устроила акт самосожжения на улице Ольгиевской. Пострадавшая – в тяжелом состоянии, у нее обожжены 30% поверхности тела.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы. Там уточнили, что 48-летняя пострадавшая – приезжая, но других подробностей о ней раскрывать не стали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, вчера вечером женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. При этом она кричала, что устала жить. Соседи потушили огонь и вызвали "скорую".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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