Ураган, обрушившийся на Одесскую область 24 февраля, привел к экологическому бедствию в районе админграницы Одесщины и Николаевщины.

Шквальный ветер разнес миллионы полиэтиленовых пакетов и кульков с местных мусорных свалок на десятки километров – они облепили тысячи деревьев и загрязнили поля, подготовленные к посевам. Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook голова Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ураган разнес по округе миллионы пакетов с мусоросвалки Facebook Андрея Дмитренко

"Праздничные декорации" у городского полигона твердых бытовых отходов в Черноморке. Вот так бывает, когда нарушается технология хранения. А поля вообще все в пакетах. Ужас!", – написал Дмитренко.

В комментариях к видео местные жители выразили огорчение произошедшим.

"Где работники экологической службы?", "Беда нам, нашим детям и природе нашего района", "Жесть! Как теперь это убирать будут?!", "Кошмар", "21 век на дворе,а мы живём хуже чем в первобытном веке", – возмущались люди.

Ураган разнес по округе миллионы пакетов с мусоросвалки Facebook Андрея Дмитренко

Ураган разнес по округе миллионы пакетов с мусоросвалки Facebook Андрея Дмитренко

Ураган разнес по округе миллионы пакетов с мусоросвалки

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой вспыхнул страшный пожар в заповеднике. Фото и видео с места ЧП.

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