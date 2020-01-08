Умер известный одесский фотограф, снявший теракты 11 сентября в США. Фото

В Одессе скончался известный фотограф, автор многочисленных персональных и совместных выставок Виктор Ратушный.

Виктор скончался в результате болезни, с которой долгое время боролся, сообщают его друзья на своих страницах в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный Facebook Маргариты Коробицыной

"Я убеждена, что в Рождество уходят Богоугодные люди. Сегодня. В светлый праздник Рождества Христова ушёл в жизнь Небесную талантливейший фотохудожник, мыслитель, философ, (я бы сказала, мудрец ) и просто замечательной души человек – Виктор Ратушный. Светлая память...Любим, скорбим. Но, как говорил Витя: "Переход – это радость для новой жизни", – написала на своей странице в Facebook Маргарита Коробицына.

Виктор Ратушный провел десятки выставок в галереях и музеях Одессы и других городов Украины и мира. Фотограф снимал сюжеты в Индии, США, Греции. Сотрудничал с известным нью-йоркским отделением фотоагентства "Magnum", с киностудией "Motion Picture Services" и журналом "Blue". В частности, создал серию уникальных снимков во время трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Все свои сюжеты Виктор Ратушный снимал на пленку, создавая шедевры с помощью классической технологии фотографии.

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

Прощание с мастером состоится в Одессе в четверг, 9 января в 13.00 в Валиховском переулке, 4.

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

В Одессе умер известный фотограф Виктор Ратушный culturemeter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал и закричал о заложенной в терминале бомбе. Из аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

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