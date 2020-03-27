Моряк из Одессы заболел коронавирусом и был снят с судна у побережья Нигерии. Его диагноз подтвердился в местной больнице.

Симптомы вируса COVID-19 выявлены еще у некоторых членов судовой команды, среди которых есть еще один одессит. Все они сдали анализы и сейчас ожидают результатов, пишет сайт Seafarersjournal (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Заболевшего сняли с борта судна, которое находится в 4 милях от берега на рейде нигерийского порта Лагос. Моряк находится в тяжелом состоянии. При этом в больнице нет масок, аппаратов ИВЛ, а из медикаментов ему предлагают некую "серую таблетку неизвестного содержания". Также пациента-одессита не обеспечивают питанием.

Родственники украинцев встревожены ситуацией на судне и состоянием местных больниц, и обращаются во все компетентные ведомства Украины с просьбой помочь вернуть моряков домой.

Интересно, что в сообщении о заболевшем у берегом Нигерии одессите вместо фото судна непонятная старая баржа.

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Также там не указано название судна. Хотя во всех новостях, касающихся конкретных судов, указаны не только их названия, но и флаги. В этом легко убедиться, пролистав новостную ленту сайта.

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Моряк-одессит подхватил коронавирус у берегов Нигерии - СМИ seafarersjournal.com

Если же речь идет об упомянутом в новости судне TECNE (Панама), экипаж которого был задержан у берегов Нигерии весной 2017 года по подозрению в котрабанде нефти и помещен в местную тюрьму, то непонятно, как одессит в марте 2020 года мог быть снятым с борта арестованного судна и госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индийском океане пропал моряк-одессит. Парень бесследно исчез с борта контейнеровоза THALASSA PATRIS, на котором он успел поработать всего 4 дня. Исчезновение второго помощника капитана, 24-летнего Владислава Маслова команда судна обнаружила у побережья Шри-Ланки 23 ноября.

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