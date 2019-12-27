Угрожал матери расправой: под Одессой отец зарезал сына. Фото, видео

В Одесской области отец зарезал сына и спрятал тело в куче мусора в собственном дворе. Трагедия произошла в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в результате семейной ссоры, во время которой глава семейства пытался защитить мать от пьяного сына.

Семейный конфликт возник из-за того, что женщина отказывалась дать сыну деньги, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Нетрезвый 44-летний мужчина, видя, что мать отказывается дать ему деньги, стал угрожать ей рукоприкладством. А когда он действительно поднял руку на мать, 70-летний отец ударил сына ножом в грудь.

Под Одессой отец зарезал сына od.npu.gov.ua (скриншот видео)

Пострадавший скончался на месте. А отец решил не сообщать о содеянном в полицию и спрятал труп сына в мусорной куче у себя во дворе. Там тело пролежало три дня, пока его случайно не обнаружили соседи, которые и вызвали полицию.

Под Одессой отец зарезал сына od.npu.gov.ua (скриншот видео)

Действия подозреваемого правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре этого года в одной из квартир в Одессе возник конфликт между отчимом и пасынком, который потребовал и не получил от главы семейства сигарету. Перепалка переросла в драку, в ходе которой 51-летний отчим ударил 35-летнего пасынка ножом в грудь. Мать пострадавшего вызвала скорую, но врачи констатировали смерть мужчины.

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