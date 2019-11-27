Убил и пошел спать: на Одесщине отец устроил кровавую трагедию - видео

В Измаильском районе Одесской области 64-летний пенсионер ударил сына ножем в грудь и лег спать. От полученной травмы 41-летний мужчина умер на месте.

Отец осознал, что сделал, только утром. Он вызвал скорую, но врачам оставалось только констатировать смерть сына. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, отец с сыном часто злоупотребляли спиртным. На этой почве у них возникали конфликты. Последняя ссора произошла из-за того, что сын, якобы, украл у отца пенсию.

На Одесщине отец устроил кровавую трагедию korrespondent.net (Иллюстрация)

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Отец-убийца помещен в СИЗО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе застолье закончилось поножовщиной. Два товарища и жена одного из них вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, сходили в магазин за новой порцией и продолжили пить на скамейке во дворе. 52-летнему одесситу показалось, что 59-летний друг пристает к его жене. Ревнивец достал нож, ударил товарища в живот и сбежал.

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