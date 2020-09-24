Убийство девушки в одесской аптеке: подозреваемый нанес 36 ножевых ранений и похитил 70 тысяч грн

Правоохранители объявили подозрение задержанному за убийство сотрудницы аптеки в Одессе.

Мужчина нанес жертве 36 ножевых ранений и похитил 70 тысяч гривен, сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что у подозреваемого были долги перед кредитными учреждениями и банком.

По данным правоохранителей, бывший сотрудник аптеки нанес 21-летней девушке 36 колото-резанных ранений, от чего пострадавшая скончалась на месте. После этого злоумышленник открыл сейф и похитил 70 тысяч гривен.

"Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 23 сентября в Одессе на улице Академика Королева была убита сотрудница круглосуточной аптеки. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.