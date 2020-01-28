На Одесщине судебные заседания по делу об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко будут проходить в закрытом режиме.

Раздельнянский районный суд принял такое решение по просьбе прокурора, несмотря на то, что обвиняемый и потерпевшая сторона просили оставить слушания открытыми. Об этом сообщает odessitua.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве девочки, продлили срок содержания под стражей до 26 марта. Он будет находиться в общей камере СИЗО.

В отношении 22-летнего Николая Тарасова открыты уголовные производства по четырем статьям: часть 4 статьи 152 УК Украины (попытка изнасилования несовершеннолетней), часть 2 статьи 146 (похищение) часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 297 (надругательство над телом). Закрытое судебное заседание по сути назначено на 6 февраля.

Убийство Даши Лукьяненко: суд по делу решили закрыть odessa.online

Убийство Даши Лукьяненко: суд по делу решили закрыть odessa.online

Даша Лукьяненко Сергей Лукьяненко/Facebook

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории дома Тарасовых. В этом преступлении признался 22-летний Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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