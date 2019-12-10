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10 декабря • обновлено в 19:42
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"Заставили и били": подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко сделал громкое заявление

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Николай Тарасов, подозреваемый в жестоком убийстве 11 летней Даши Лукьяненко под Одессой летом 2019 года, – изменил показания.

Как пишет “Украинская Служба Информации”, об этом Николай Тарасов заявил в Раздельнском районном суде, где 10 декабря прошло первое заседание “по существу”. Адвокат подозреваемого на явился, и судьи перенесли слушания на 11 декабря, но Тарасов успел сделать громкое заявление.

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Он заявил, что не виновен, а сознаться в убийстве его силой заставили полицейские, поэтому он отказывается от своих показаний.

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

usionline.com

“Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал”, – завил подозреваемый.

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

usionline.com

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

usionline.com

Срок содержания подозреваемого под стражей закончится 20 декабря. 22-летнему Николаю Тарасову грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый сделал громкое заявление

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

  • Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

  • Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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