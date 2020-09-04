У Одессы снова случилась ЧС из-за танкера "Делфи". Видео

В Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера "Делфи" (Delfi), который в конце августа почти подняли из воды.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на странице в Facebook, которую ведет пресс-служба ведомства. А очевидцы выложили в сеть видео разлива (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 3 сентября специалисты Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров.

Позже лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составлял 0,29 мг/дм³.

С танкера "Делфи" случился новый разлив топлива. Telegram-канал "Одесса как она есть"

"Для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" были проведены неотложные работы у подтопленного танкера с применением сорбента", – говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции подчеркнули, что утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. В то же время ведомство сможет подсчитать убытки за причиненный ущерб окружающей среде только после того, как Delfi окончательно уберут с акватории Черного моря.

(Источник видео: Telegram-канал "Одесса как она есть")

Как сообщал OBOZREVATEL:

У одесского пляжа "Дельфин" 26 августа подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября прошлого года.

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