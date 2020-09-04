У Одессы снова случилась ЧС из-за танкера "Делфи". Видео

С "Делфи" произошел новый разлив топлива.
В Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера "Делфи" (Delfi), который в конце августа почти подняли из воды.
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на странице в Facebook, которую ведет пресс-служба ведомства. А очевидцы выложили в сеть видео разлива (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что 3 сентября специалисты Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров.
Позже лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составлял 0,29 мг/дм³.
С танкера "Делфи" случился новый разлив топлива. Telegram-канал "Одесса как она есть"
"Для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" были проведены неотложные работы у подтопленного танкера с применением сорбента", – говорится в сообщении.
В Госэкоинспекции подчеркнули, что утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. В то же время ведомство сможет подсчитать убытки за причиненный ущерб окружающей среде только после того, как Delfi окончательно уберут с акватории Черного моря.
(Источник видео: Telegram-канал "Одесса как она есть")
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.
В ночь на 22 июля в море у пляжа "Дельфин" вытекли нефтепродукты из затонувшего судна.
24 июля произошел новый разлив топлива.
25 июля при попытке поднять Delfi оборвался один из металлических буксировочных тросов.
Крушение танкера у побережья Одессы было признано чрезвычайной ситуацией.
Капитана танкера Delfi приговорили к году ограничения свободы, но освободили от наказания, назначив испытательный срок в один год.
Судовладелец танкера "Делфи" подал в Хозяйственный суд Киева иск к Администрации морских портов Украины, потребовав не трогать затонувший танкер в Одессе.
Министерство инфраструктуры Украины начало подготовительные работы по поднятию танкера Delfi. Их выполнила частная компания за свой счет, без привлечения денег из бюджета.
У одесского пляжа "Дельфин" 26 августа подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября прошлого года.
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