У Одессы произошло новое масштабное ЧП из-за танкера "Делфи". Фото

Из затонувшего у Одессы танкера "Делфи" утром 24 июля произошел очередной масштабный разлив топлива.

Площадь пятна на поверхности моря составила почти 7,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает "Думская".

Как пояснил чиновник, боновые заграждения не смогли предотвратить разлив. Они неправильно установлены, из-за чего опускаются под воду и пропускают верхний ее слой с пленкой.

Из "Делфи" в море вновь вылилось топливо

Отмечается, что танкер готовят ко второй попытке подъема, которую собирается предпринять судовладелец. К "Делфи" уже подогнали плавучий кран, чтобы при его помощи заводить стальные тросы.

При этом, говорится в сообщении, администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Услуги оценили почти в 25 миллионов гривен – позже эти деньги планируют взыскать с владельца затонувшего судна.

Площадь пятна на поверхности моря составила почти 7,5 тыс. кв. м

Тендерные предложения будут принимать до 28 августа, а сам аукцион состоится 5 октября. Убрать танкер победитель должен до конца 2020 года. Планируется, что после этого "Делфи" отбуксируют в Черноморск.

Разлив топлива из "Делфи"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 22 июля в море снова вытекли нефтепродукты из затонувшего танкера "Делфи" (Delfi).