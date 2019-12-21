У одесской пенсионерки украли миллион гривен

Рабочий, проводивший в Одессе ремонт в квартире пенсионерки, похитил из ее шкафа все денежные сбережения – более миллиона гривен.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение вора, однако часть денег он уже успел истратить. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области.

У одесской пенсионерки украли миллион glavred.info

69-летняя женщина обнаружила отсутствие сбережений и обратилась с заявлением в Приморский отдела полиции.

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При обыске у задержанного, ранее судимого 26-летнего местного жителя, правоохранители изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги. На время досудебного расследования подозреваемого отправили под стражу.

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