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21 декабря • обновлено в 13:52
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У одесской пенсионерки украли миллион гривен

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Рабочий, проводивший в Одессе ремонт в квартире пенсионерки, похитил из ее шкафа все денежные сбережения – более миллиона гривен.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение вора, однако часть денег он уже успел истратить. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Одесской области.

У одесской пенсионерки украли миллион

У одесской пенсионерки украли миллион

glavred.info

69-летняя женщина обнаружила отсутствие сбережений и обратилась с заявлением в Приморский отдела полиции.

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На Одесщине должностные лица украли у пенсионеров 4 млн грн

При обыске у задержанного, ранее судимого 26-летнего местного жителя, правоохранители изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги. На время досудебного расследования подозреваемого отправили под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе у еще одной пенсионерки отобрали 18 тысяч долларов

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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