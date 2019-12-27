Турция закрыла проход через Босфор: ЧП устроило следовавшее из Одессы судно. Фото и видео

Турция временно закрыла Босфорский пролив из-за аварии грузового судна, которое следовало из Одессы. Загруженный контейнеровоз Songa Iridium врезался в набережную у берегов Стамбула.

Судно, шедшее под флагом Либерии, устроило ЧП в районе Румели Хисары, пишет Dumskaya (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники береговой охраны. Причины инцидента устанавливается.

Следовавший из Одессы контейнеровоз устроил аварию в Босфоре haberler.com

Следовавший из Одессы контейнеровоз устроил аварию в Босфоре haberler.com

Следовавший из Одессы контейнеровоз устроил аварию в Босфоре haberler.com

Контейнеровоз Songa Iridium заходил в Одесский залив в понедельник, 24 декабря, после чего судно вышло из порта Одессы в направлении Стамбула.

Как сообщал OBOZREVATEL,при подъеме танкера "Делфи", который потерпел крушение у берегов Одессы 22 ноября, оставшиеся на судне нефтепродукты могут вылиться в море. Сколько их, никому неизвестно. Как было заявлено на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета, пока экологи не фиксируют превышения допустимых норм содержания нефти в морской воде, а само судно ограждено сорбирующими бонами. Но ситуация, по мнению специалистов, может измениться.

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