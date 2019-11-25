ЧП в Одесском аэропорту: Turkish Airlines пошла на радикальные меры

Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу на время внутреннего расследования аварии в одесском аэропорту. Это связано с внутренним расследованием, которое проводит турецкая авиакомпания относительно аварии, произошедшей в аэропорту "Одесса" несколько дней назад. Рейсы приостановлены, предварительно, до 29 ноября.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полеты приостановлены на время расследования, а не отменены в принципе, как пишут некоторые СМИ.

Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу dumskaya.net

"Это скорее отмена рейсов до 29.11 в связи с внутренним расследованием авиакомпанией причин инцидента, а не прекращение полетов/сотрудничества", – уточнили в пресс-службе аэропорта "Одесса".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, инцидент на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Одесса" произошел около полуночи 21 ноября. Совершая посадку в условиях сильного бокового ветра (до 17 м\с), прилетевший из Турции лайнер Boeing-737 со 136 пассажирами на борту повредил переднюю стойку шасси. Самолет практически сел "на брюхо" выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал, но пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов.

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