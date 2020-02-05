Туриста из Австрии "кинули" в одесском ресторане на 10 тыс. грн: в сети большой скандал

В Одессе разгорелся нешуточный скандал из-за счета, который предъявили туристу из Австрии в одном из известных ресторанов.

Иностранца облапошили на 10 тыс. грн. Об этом в Facebook сообщил почетный консул Австрии в Одессе Андрей Ставницер.

По его словам, австрийцу в заведении принесли специальное "меню для иностранцев".

"Счет, который гость оплатил в итоге, превышал даже самые смелые амбиции этого, "специального" меню. Иностранец не смог адекватно объясниться и разобраться в ситуации, поэтому деньги заплатил, а потом обратился к нам в консульство за помощью. Предположительно, гостя обсчитали на 10 000 гривен", – написал Андрей Ставницер.

Кроме того, гостю заведения, который расплатился банковской картой, отказались выдать чек. Сотрудник, отвечающий за камеры наблюдения в ресторане, внезапно исчез. Бухгалтер, который мог бы прояснить ситуацию, исчез вместе с ним. Владельцы ресторана отказались идти на диалог с сотрудниками консульства.

"Иностранец наверняка расскажет об этом неприятном инциденте своим коллегам и знакомым, вероятно, напишет об этом на TripAdvisor и где-нибудь еще. А случай этот далеко не первый и не единственный. Так и будет выстроена репутация нашего города. Ребята, верните деньги туристу или нам придется рассказать о вас всем", – подытожил консул.

В сети пользователи размещают гневные комментарии и предполагают, в каком заведении мог произойти этот инцидент.

Туриста из Австрии "кинули" в Одессе на 10 тыс. грн Почетное консульство Австрии в Одессе/Facebook

Отметим, что в почетном консульстве Австрии в Одессе корреспонденту OBOZREVATEL отказались сообщить название ресторана.

Туриста из Австрии "кинули" в Одессе на 10 тыс. грн Почетное консульство Австрии в Одессе/Facebook

Как ранее писал OBOZREVATEL, по итогам 2019 года в Одессе побывали 3 миллиона 300 тысяч туристов, а туристический сбор в местный бюджет составил 11,6 млн гривен.

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