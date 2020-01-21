Трое кавказцев устроили в Одессе ограбление на миллион: все подробности и видео

В Одессе полиция задержала троих вооруженных выходцев с Кавказа, которые обокрали квартиру горожанки на миллион гривен. 27-ми, 36-ти и 45-летний мужчины с помощью отмычек проникли в помещение, которое принадлежит 46-летней женщине, и вынесли оттуда сейф с деньгами и драгоценностями.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Личности воров были установлены и вскоре их задержали. Преступники перемещались на черном автомобиле Mercedes, в котором была обнаружена часть похищенного, отмычки и оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным кавказцам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Большой Дальник два молодчика ворвались в дом к 81-летней пенсионерке и стали ее душить, требуя денег.

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