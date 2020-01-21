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21 января • обновлено в 13:06
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Трое кавказцев устроили в Одессе ограбление на миллион: все подробности и видео

2.1т
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В Одессе полиция задержала троих вооруженных выходцев с Кавказа, которые обокрали квартиру горожанки на миллион гривен. 27-ми, 36-ти и 45-летний мужчины с помощью отмычек проникли в помещение, которое принадлежит 46-летней женщине, и вынесли оттуда сейф с деньгами и драгоценностями.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Личности воров были установлены и вскоре их задержали. Преступники перемещались на черном автомобиле Mercedes, в котором была обнаружена часть похищенного, отмычки и оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным кавказцам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

od.npu.gov.ua

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

Кавказцы устроили в Одессе ограбление на миллион

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Большой Дальник два молодчика ворвались в дом к 81-летней пенсионерке и стали ее душить, требуя денег.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Черные запорожцы? Не?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нет национальности кавказцы, скажите прямо - грузины... или чеченцы?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zhikharev Dmitry, русские что тут непонятного,это и есть чистые русские
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