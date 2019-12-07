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7 декабря • обновлено в 15:43
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Трагический пожар в колледже Одессы: в деле появились подозреваемые

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В уголовное деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса появились первые подозреваемые.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет.

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В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

XYDESSA / Telegramm

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако, это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - заявил Сергей Шайхет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в 00:40 7 декабря из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв огненной трагедии в Одессе возросло до 5. Неизвестной остается судьба 10 человек.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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