Топливо из затонувшего танкера в Одессе достигло пляжей: появились новые фото и объяснение властей
Пятно нефтепродуктов, которые начали вытекать из затонувшего у пляжа "Дельфин" в Одессе танкера, увеличилось.
Об этом 23 июня сообщило издание "Думская", ссылаясь на фотографии нефтяных пятен депутата городского совета Александра Захарова.
При этом в ОГА, мэрии и областной прокуратуре заявляют, что пятно якобы имеет естественное происхождение и это не нефтепродукты.
Как написали журналисты, пятно разливается в сторону Ланжерона и уже достигло пляжа Отрада.
"Согласно информации Государственной экологической инспекции в Одесской области, по состоянию на 22 июня превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено", – сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.
Напомним, разлив топлива у потерпевшего крушение танкера заметили 21 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер Delfi под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказывался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.