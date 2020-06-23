Топливо из затонувшего танкера в Одессе достигло пляжей: появились новые фото и объяснение властей

Дарья Дурова Происшествия 22:51, 23.06.2020

Пятно нефтепродуктов, которые начали вытекать из затонувшего у пляжа "Дельфин" в Одессе танкера, увеличилось.

Об этом 23 июня сообщило издание "Думская", ссылаясь на фотографии нефтяных пятен депутата городского совета Александра Захарова.

При этом в ОГА, мэрии и областной прокуратуре заявляют, что пятно якобы имеет естественное происхождение и это не нефтепродукты.

Как написали журналисты, пятно разливается в сторону Ланжерона и уже достигло пляжа Отрада.

"Согласно информации Государственной экологической инспекции в Одесской области, по состоянию на 22 июня превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено", – сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Место крушения танкера Delfi.
Источник: Думская
Место крушения танкера Delfi.
Источник: Думская

Напомним, разлив топлива у потерпевшего крушение танкера заметили 21 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Одесса Происшествия

Смотрите также

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" с днем нападения Германии на СССР

"Слуги народа" ведут себя, как хозяева жизни

Матч "Мутантов": под Киевом прошли соревнования по прикладной стрельбе

Полицию не пустили в Раду штрафовать нардепов за нарушение карантина

Клитина получила новую должность после секс-скандала со "слугами"