Топ-чиновников Одесской ОГА подозревают в краже "школьных" денег

Приморский районный суд Одессы не удовлетворил ходатайство следователей СБУ о предоставлении доступа к документам, которые содержатся в казначействе, департаменте финансов ОГА и к банковским счетам компании-подрядчика, которая проводила реконструкцию школы в селе Маяки.

Как сообщает издание "Наші гроші", спецслужба расследует дело о присвоении денег из бюджета Одесской области чиновниками ОГА в сговоре с частной фирмой "Берег Мрій" при проведении строительных работ по договору на 95,87 млн грн и дополнительному соглашению на 26,25 млн грн.

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В мае 2018 года департамент финансов Одесской облгосадминистрации заказал у ЧП "Берег Мрій" реконструкцию уже существующего здания учебного заведение со строительством двухэтажного корпуса в селе Маяки на улице Преображенской, 69-А, за 95,87 млн грн.

Журналисты провели расследование и выяснили, что цены на строительные материалы были существенно завышены – на разные их виды от полутора до пяти раз.

Первоначальный срок окончания работ – 21.12.2018, но после был заключен дополнительный договор, в котором значилась дата 31.12.2019.

По данным следствия, из бюджета области компании "Берег Мрій" сразу было перечислено 50,38 млн грн. Оставшаяся сумма, а именно чуть более 45 млн, должна была быть передана до конца февраля 2019 года.

Вместе с тем, департамент финансов ОГА решил откорректировать договор с увеличением общей стоимости ремонта на 26,25 млн грн. Чиновники объяснили это необходимостью дополнительных работ, вызванных "непредвиденными обстоятельствами". При корректировке договора подрядчик остался прежним – ЧП "Берег Мрій".

По данным следствия, в этом случае должен был быть изменен первоначальный проект реконструкции, проведена экспертиза и откорректирован протокол тендерного комитета. Этого сделано не было и дополнительный договор на сумму в 26,25 млн грн был заключен.

В СБУ считают, что передача этих денег подрядчику – безосновательна, ведь строительные работы в школе выполнены в полном объеме и учебное заведение введено в эксплуатацию и функционирует.

Следователи обратились в Приморский суд Одессы с ходатайством о предоставлении им всех документов о строительстве школы, но его не удовлетворили.

Добавим, что уставный фонд фирмы "Берег Мрій" составляет 100 грн. По информации "Прозорро", в 2017-2019 годах ЧП выйграло тендеров на общую сумму 193,50 млн грн.

Топ-чиновников Одесской ОГА подозревают в краже "школьных" денег 368.media

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, На Одесщине чиновники в течение двух лет присваивали 7 млн ​​гривен бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям.

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