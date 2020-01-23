"Тебя расстреляют завтра": в Одессе охрана академии набросилась на журналистов. Видео

В Одессе охранник государственной академии строительства и архитектуры пообещал расстрелять журналистку, которая пришла в ВУЗ проверить пожарную безопасность.

Девушка нашла в 9-этажном корпусе только два огнетушителя и не обнаружила ни одного пожарного рукава. Об этом сообщила Украинская служба информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На вопрос журналистки, где искать пожарные рукава, которые должны находиться в пожарном кране, вахтер вызвала охранника, который сорвал с журналистки удостоверение и не отдавал. Также он угрожал девушке, сказав, что ее расстреляют.

Она вызвала полицию, после приезда которой охранник вернул удостоверение. Журналитстка написала заявление о препятствовании профессиональной деятельности.

Интернет-издание Украинская служба информации проводит ревизию одесских учебных заведений на предмет пожарной безопасности после трагедии в колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса. Там в огне погибли 16 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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