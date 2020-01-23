"Тебя расстреляют завтра": в Одессе охрана академии набросилась на журналистов. Видео

В Одессе охранник государственной академии строительства и архитектуры пообещал расстрелять журналистку, которая пришла в ВУЗ проверить пожарную безопасность.
Девушка нашла в 9-этажном корпусе только два огнетушителя и не обнаружила ни одного пожарного рукава. Об этом сообщила Украинская служба информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На вопрос журналистки, где искать пожарные рукава, которые должны находиться в пожарном кране, вахтер вызвала охранника, который сорвал с журналистки удостоверение и не отдавал. Также он угрожал девушке, сказав, что ее расстреляют.
Она вызвала полицию, после приезда которой охранник вернул удостоверение. Журналитстка написала заявление о препятствовании профессиональной деятельности.
Интернет-издание Украинская служба информации проводит ревизию одесских учебных заведений на предмет пожарной безопасности после трагедии в колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса. Там в огне погибли 16 человек.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Пожар в одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года. Как только у студентов начались занятия, загорелся кабинет на третьем этаже.
В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть Физико-химического института им. Богацкого, Археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
OBOZREVATEL узнал, как живут близкие погибших при пожаре в Одесском колледже спустя месяц после трагедии.
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