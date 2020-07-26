Танкер Delfi в Одессе поднять не смогли и объявили чрезвычайную ситуацию: что будет дальше

Крушение танкера "Делфи" (Delfi) у побережья Одессы было признано чрезвычайной ситуацией.

Решение об этом 26 июля приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС после обращения Администрации морских портов Украины к Одесской ОГА. Об этом на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что после второй неудачной попытки поднять затонувшее судно придется менять субподрядчика.

"Понятно, что делать третью попытку судовладельцу не дадим, потому что изначально они искали самые дешевые варианты, а не варианты решения проблемы. Максимально экономили на подрядчиках, несмотря на безвозмездное участие буксировочных компаний, за что им безграничная благодарность. Результатом стало невыполнение подъема в срок до 20-го июля", – отметил министр.

Он добавил, что Администрация морских портов далее сможет самостоятельно отвечать за операцию эвакуации судна, без привлечения судовладельца, а также применять сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, "чтобы бюрократия не останавливала процесс эвакуации".

Консилиум касательно способа эвакуации Delfi состоится утром 27 июля, добавил Криклий.

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