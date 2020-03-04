В Одессе священника Московского патриархата отлучили от церкви за "введение верующих во греховное искушение" и "хулу на Духа Святого". Его наказали за лекцию о сексуальности и "Христе как мужчине", прочитанную на богословской конференции.

Запрет в служении и отлучение от причастия и общения с церковью на настоятеля храма святой мученицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерея Вячеслава Рубского наложил Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ МП Агафангел. Текст указа Владыки опубликовала Dumskaya (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Выступая с лекцией на конференции, священник, в частности, заявил, что в православной церковной традиции, уже представленной для мирян, совершенно отсутствует положительная фиксация любви, а уж тем более секса.

"Мы, с одной стороны, считаем, что люди должны любить друг друга и желать быть друг с другом, но в молитвах это никак не отражено. Нет такого, что "помолимся о влюбленных сердцах", о прекрасном сексе, о многоструйном оргазме", – заявил священнослужитель.

Протоиерея Вячеслава Рубского отлучили от церкви за лекцию о сексуальности Youtube-канал Вячеслава Рубского (скрин)

В указе Агафангела об отлучении от церкви сказано, что Рубскому запрещено проводить таинства за "нарушение священнической присяги", "введение верующих во греховное искушение", "издевательство над церковным вероучением", "хулу на Духа Святого", "неисправление личной жизни", "упорство во грехах" и т. д.

Также в документе приводятся самые вопиющие, по мнению иерарха, цитаты из лекции: "Монахи табуируют сексуальные отношения даже в браке", "Монашеская традиция прибегла к мифологизации и демонизации сексуальности человека", "Церковь не доросла до высокой эротики", "Для психолога понятно, что составители житий сексуально озабочены", "Жития становятся понятными, если воспринимать Христа как мужчину, как самца" и другие.

Протоиерея Вячеслава Рубского отлучили от церкви за лекцию о сексуальности Dumskaya

Протоиерея Вячеслава Рубского отлучили от церкви за лекцию о сексуальности Dumskaya

В свою очередь, сам священник говорит, что цитаты вырваны из контекста и перевраны. Сразу после подписания указа к нему в храм явились представители епархии и новый настоятель, назначенный Агафангелом. Они хотели описать имущество, но община им не позволила. В дальнейшем храм опечатала университетская охрана.

Протоиерея Вячеслава Рубского отлучили от церкви за лекцию о сексуальности Dumskaya

Протоиерея Вячеслава Рубского отлучили от церкви за лекцию о сексуальности Фото - SLA

После этого священник пытался добиться встречи с Агафангелом, но тот не желает его видеть.

"Я несколько дней добивался встречи с митрополитом, но мне сказали, что он не желает со мной разговаривать, – говорит священник. – Но я рад возможности полемики, которая открылась. Постараюсь в ближайшее время ответить на все пункты обвинения", – заявил священник.

Отметим, что отец Вячеслав работает в ОНМУ штатным психологом и сотрудником кафедры психологии. Он окончил Киевскую духовную академию и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова. Доктор богословских наук, в прошлом году защитил в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова диссертацию на тему "Мировоззрение как модель реальности: богословский и религиоведческо-философский анализ". Также он ведет собственный видеоблог в Уoutube и воспитывает пятерых детей.

Ниже приведены видео самой лекции и обращение священника в связи с отлучением его от церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта Одесский облсовет снял с повестки дня сессии скандальный вопрос установки памятника антимайдановцам, которые погибли при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Ранее против установки монумента на Куликовом поле выступил ряд патриотических организаций.

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