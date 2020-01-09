Суд в Одессе арестовал имущество сгоревшего колледжа. Список

В Одессе Киевский районный суд арестовал часть имущества сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Эти предметы были изъяты во время дополнительного осмотра места пожара и рассматриваются следствием как вещественные доказательства.
Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.
В частности, были изъяты навесной замок с поврежденной дужкой, обнаруженный на решетке окна на первом этаже здания, а также образцы отделки стен коридоров и лестничных пролетов. Расследование трагедии, в результате которой погибли 16 человек, продолжается.
Суд в Одессе арестовал имущество сгоревшего колледжа
"Було виявлено та вилучено речові докази: на решітці вікна приміщення №8, розташованого на першому поверсі навісний замок із пошкодженою дужкою; зразки полімерного оздоблення (вагонки) білого кольору у кількості у кількості 70 шт. та коричневого кольору у кількості 70 шт. з приміщення коридору №1; п`ять частин, розмірами 1,2х0,3 м від одного листа ламінованого ДСП, розміром 2,44х1,84 м (оздоблення стіни) зі сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9; облицювання типу вагонки у кількості 35 шт. зі стіни сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9; зразки облицювання стін типу вагонки у кількості 71 шт. з пожежної сходової клітини, вхід до якої здійснювався зі сторони внутрішнього двору", – говорится в определении суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
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