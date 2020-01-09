Суд в Одессе арестовал имущество сгоревшего колледжа. Список

В Одессе Киевский районный суд арестовал часть имущества сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Эти предметы были изъяты во время дополнительного осмотра места пожара и рассматриваются следствием как вещественные доказательства.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В частности, были изъяты навесной замок с поврежденной дужкой, обнаруженный на решетке окна на первом этаже здания, а также образцы отделки стен коридоров и лестничных пролетов. Расследование трагедии, в результате которой погибли 16 человек, продолжается.

Суд в Одессе арестовал имущество сгоревшего колледжа

"Було виявлено та вилучено речові докази: на решітці вікна приміщення №8, розташованого на першому поверсі навісний замок із пошкодженою дужкою; зразки полімерного оздоблення (вагонки) білого кольору у кількості у кількості 70 шт. та коричневого кольору у кількості 70 шт. з приміщення коридору №1; п`ять частин, розмірами 1,2х0,3 м від одного листа ламінованого ДСП, розміром 2,44х1,84 м (оздоблення стіни) зі сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9; облицювання типу вагонки у кількості 35 шт. зі стіни сходових маршів між першим та другим поверхами біля приміщення №9; зразки облицювання стін типу вагонки у кількості 71 шт. з пожежної сходової клітини, вхід до якої здійснювався зі сторони внутрішнього двору", – говорится в определении суда.

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