Суд отправил под ночной домашний арест двоих подозреваемых в деле о контрабандных схемах, в котором фигурирует скандально-известный одесский бизнесмен Вадим Альперин. Речь идет о заместителе начальника Киевской таможни Юрии Коваленко и сотруднике таможенного поста "Столичный" Андрее Яцюке.

По версии правоохранителей, Альперин и его подельники ввозили в Украину товары, снижая их таможенную стоимость. Поддельные документы делались в одесском бизнес-центре "Солнечный". Об этом сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Схема заключалась в том, что фирмы, связанные с Альпериным, сознательно указывали в таможенных декларациях заниженную стоимость импортных товаров. Подконтрольные таможенники отказывались их принимать и с нарушениями корректировали документы. После суды признавали действия фискалов неправомерными и фирмам Альперина возмещались финансовые гарантии и возвращался сам товар.

Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы Вадим Альперин/Facebook

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