Суд отправил под ночной домашний арест двоих подозреваемых в деле о контрабандных схемах, в котором фигурирует скандально-известный одесский бизнесмен Вадим Альперин. Речь идет о заместителе начальника Киевской таможни Юрии Коваленко и сотруднике таможенного поста "Столичный" Андрее Яцюке.
По версии правоохранителей, Альперин и его подельники ввозили в Украину товары, снижая их таможенную стоимость. Поддельные документы делались в одесском бизнес-центре "Солнечный". Об этом сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Схема заключалась в том, что фирмы, связанные с Альпериным, сознательно указывали в таможенных декларациях заниженную стоимость импортных товаров. Подконтрольные таможенники отказывались их принимать и с нарушениями корректировали документы. После суды признавали действия фискалов неправомерными и фирмам Альперина возмещались финансовые гарантии и возвращался сам товар.
Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы
Вадим Альперин/Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды. По предварительным оценкам, ее оборот мог составлять сотни миллионов, если не миллиарды гривен.
26 ноября НАБУ арестовало одного из возможных участников схемы – замначальника Киевской таможни Сергея Тупальского. Вместе с ним были задержаны еще 9 человек.
Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который считается "главным игроком" в схемах, успел скрыться.
Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил помощи в поимке Альперина: президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды" и пообещал "ценный подарок" за его задержание.
Адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент "ничего не знает" о розыске и сам явится в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
2 декабря Вадим Альперин внес 70 млн гривен залога и вышел из СИЗО. "С первым снегом, Киев!" – написал он после освобождения на своем Facebook.
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