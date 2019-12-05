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5 декабря • обновлено в 13:16
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Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы

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Суд отправил под ночной домашний арест двоих подозреваемых в деле о контрабандных схемах, в котором фигурирует скандально-известный одесский бизнесмен Вадим Альперин. Речь идет о заместителе начальника Киевской таможни Юрии Коваленко и сотруднике таможенного поста "Столичный" Андрее Яцюке.

По версии правоохранителей, Альперин и его подельники ввозили в Украину товары, снижая их таможенную стоимость. Поддельные документы делались в одесском бизнес-центре "Солнечный". Об этом сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Схема заключалась в том, что фирмы, связанные с Альпериным, сознательно указывали в таможенных декларациях заниженную стоимость импортных товаров. Подконтрольные таможенники отказывались их принимать и с нарушениями корректировали документы. После суды признавали действия фискалов неправомерными и фирмам Альперина возмещались финансовые гарантии и возвращался сам товар.

Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы

Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы

Вадим Альперин/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Персоны
Вадим Альперин Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Теги
контрабанда новости Одессы
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