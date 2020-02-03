Полицейских, подозреваемых в зверском избиении задержанного в одном из райотделов Одессы, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Решение по двум правоохранителям принял Заводской суд Николаева, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

В настоящий момент продолжается досудебное следствие. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Суд принял решение по копам-садистам, избившим задержанного svoboda.org

Отметим, что это далеко не первый случай садистских проявлений по отношению к беззащитным задержанным в рядах правоохранительных органов Одессы.

В конце января в суд поступило обвинительное заключение из прокуратуры относительно троих оперативников Киевского отдела полиции. Задержав мужчину по подозрению в краже, они заковали его в наручники и зверски избили руками и ногами по голове и туловищу.

После экзекуции у задержанного оказались сломаны несколько ребер, а также развился правосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Если вина этих копов-садистов будет доказана, им также грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в Одессе задержали двоих полицейских за мошенничество и злоупотребление служебным положением. Правоохранители помогли разыскиваемому Интерполом иностранному преступнику нагло отобрать у двоих украинских предпринимателей 19 тысяч 700 евро

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!