Суд принял решение по директору сгоревшего в Одессе колледжа. Фото

Киевский районный суд Одессы 11 декабря избрал меру пресечения директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге.

Женщину, которую подозревают в служебной халатности, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Об этом сообщает "Я и закон" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Кочергу назначили на должность директора колледжа в 2016 году сроком на 5 лет. До этого в 2014 году в учебном заведении прошла проверка, которая выявила серьезные нарушения пожарной безопасности.

По версии следствия, директор знала об этом, но не предприняла должных мер. В результате в колледже случился пожар, который по официальным данным унес жизни 12 человек. Еще 4 числятся пропавшими без вести.

Суд принял решение по директору сгоревшего в Одессе колледжа yaizakon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция рассматривает три версии смертельного пожара в Одесском колледже. А директору учебного заведения предъявлено подозрение в служебной халатности.

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