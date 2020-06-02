Суд отобрал загранпаспорт у Альперина: подробности нового решение
Высший антикоррупционный суд возложил процессуальные обязанности на одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне.
Как сказано на странице ВАКС в Facebook, срок действий обязанностей – до 2 августа включительно.
"ВАКС возложил обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам. Их выполнение обеспечено залогом", – отмечается в заявлении.
Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на подозреваемого обязанности:
являться по первому вызову;
не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения;
сообщать об изменении места жительства и/или работы;
воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов;
сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине при попытке раскрытия масштабной схемы контрабанды 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним были задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.
Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. Президент Владимир Зеленский лично просил помощи в поимке "короля контрабанды".
27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.
Президент Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину, а 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
Но уже 2 декабря Альперин внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО, а 22 мая стало известно, что суд снял с Альперина все обязательства и разрешил не носить электронный браслет.