Высший антикоррупционный суд возложил процессуальные обязанности на одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне.

Как сказано на странице ВАКС в Facebook, срок действий обязанностей – до 2 августа включительно.

"ВАКС возложил обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам. Их выполнение обеспечено залогом", – отмечается в заявлении.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на подозреваемого обязанности:

являться по первому вызову;

не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов;

сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Вадим Альперин РБК-Украина

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