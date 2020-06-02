Главная Новости
2 июня • обновлено в 21:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Суд отобрал загранпаспорт у Альперина: подробности нового решение

607
Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд возложил процессуальные обязанности на одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне.

Как сказано на странице ВАКС в Facebook, срок действий обязанностей – до 2 августа включительно.

"ВАКС возложил обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам. Их выполнение обеспечено залогом", – отмечается в заявлении.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на подозреваемого обязанности:

  • являться по первому вызову;

  • не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения;

  • сообщать об изменении места жительства и/или работы;

  • воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов;

  • сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Вадим Альперин

Вадим Альперин

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коррупция в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коррупция в Украине Украинская таможня Контрабанда в Украине
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Одесса Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги