Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе: фото

В сгоревшем здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса располагались еще и институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел института археологии НАН.
Как сообщает Думская, биологи в пожаре потеряли практически все: коллекции, документы и двоих сотрудников. В списках погибших числятся директор института Борис Александров и его коллега Галина Иванович. Их тела нашли, но пока не опознали – необходима генетическая экспертиза (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В институте археологии накануне пожара проходило итоговое годовое заседание, на котором присутствовало много людей. Как отмечает бывший сотрудник учреждения, археологи располагались в закутке сгоревшего здания, в лабиринте из коридоров. Если бы в день трагедии там находились люди, то все бы сгорели.
По словам сотрудников института, в огне были утрачены ценные коллекции артефактов из античной Тиры (Белгород-Днестровский) и другие раритеты.
Что касается института морской биологии, то в пожаре были утеряны все научные работы, начиная с 1965 года.
Ущерб от пожара в институте предварительно оценили в 2 млн грн, но эта сумма может увеличиться. Ученые сейчас продолжают проводить инвентаризацию.
В институте морской биологии говорят: осознают, что директор Борис Александров и его секретарь Галина Иванович погибли в огне, однако до результатов экспертизы продолжают называть их пропавшими без вести.
Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе
dumskaya.net
Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе
dumskaya.net
Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе
dumskaya.net
Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе
dumskaya.net
Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе
dumskaya.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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