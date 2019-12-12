Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе: фото

В сгоревшем здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса располагались еще и институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел института археологии НАН.

Как сообщает Думская, биологи в пожаре потеряли практически все: коллекции, документы и двоих сотрудников. В списках погибших числятся директор института Борис Александров и его коллега Галина Иванович. Их тела нашли, но пока не опознали – необходима генетическая экспертиза (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости Найдены тела всех погибших при пожаре в колледже Одессы

В институте археологии накануне пожара проходило итоговое годовое заседание, на котором присутствовало много людей. Как отмечает бывший сотрудник учреждения, археологи располагались в закутке сгоревшего здания, в лабиринте из коридоров. Если бы в день трагедии там находились люди, то все бы сгорели.

По словам сотрудников института, в огне были утрачены ценные коллекции артефактов из античной Тиры (Белгород-Днестровский) и другие раритеты.

Что касается института морской биологии, то в пожаре были утеряны все научные работы, начиная с 1965 года.

Ущерб от пожара в институте предварительно оценили в 2 млн грн, но эта сумма может увеличиться. Ученые сейчас продолжают проводить инвентаризацию.

В институте морской биологии говорят: осознают, что директор Борис Александров и его секретарь Галина Иванович погибли в огне, однако до результатов экспертизы продолжают называть их пропавшими без вести.

Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе dumskaya.net

Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе dumskaya.net

Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе dumskaya.net

Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе dumskaya.net

Стало известно о колоссальных потерях ученых во время пожара в Одессе dumskaya.net

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