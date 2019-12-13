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13 декабря • обновлено в 11:36
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Стало известно, когда назовут имена всех жертв трагедии в Одессе

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В Одессе эксперты проведут ДНК-экспертизу тел неопознанных жертв огненной трагедии на улице Троицкой. Ее результаты будут известны не ранее чем к концу года.

11 декабря были найдены последние четыре тела людей, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, количество жертв пожара составило 16 человек. Об этом сообщает ТСН.

Позы найденных людей свидетельствуют о том, что они до последнего старались спастись.

Сейчас официально опознаны только четыре жертвы страшного пожара. Остальных погибших будут идентифицировать при помощи ДНК-экспертизы, результаты которой будут готовы до конца года.

Стало известно, когда назовут имена всех жертв трагедии в Одессе

Стало известно, когда назовут имена всех жертв трагедии в Одессе

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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