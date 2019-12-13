В Одессе эксперты проведут ДНК-экспертизу тел неопознанных жертв огненной трагедии на улице Троицкой. Ее результаты будут известны не ранее чем к концу года.
11 декабря были найдены последние четыре тела людей, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, количество жертв пожара составило 16 человек. Об этом сообщает ТСН.
Позы найденных людей свидетельствуют о том, что они до последнего старались спастись.
Сейчас официально опознаны только четыре жертвы страшного пожара. Остальных погибших будут идентифицировать при помощи ДНК-экспертизы, результаты которой будут готовы до конца года.
Стало известно, когда назовут имена всех жертв трагедии в Одессе
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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