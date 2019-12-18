Сотни людей и тракторы: одесситы устроили блокаду на границе с Молдовой. Фото

Противники земельной реформы с помощью тракторов заблокировали въезд на таможенный пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой.

В масштабной акции участвуют более 400 человек и 50 единиц сельхозтехники – грузовиков и тракторов, пишет Оdessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Основная претензия протестующих – новый закон, согласно которому государственную землю можно будет продавать в частные руки с лимитом в 213 тысяч га, которые сможет приобрести один покупатель. У тех фермеров, которые сейчас отрабатывают арендованную у государства землю в размерах 200-300 га, не хватит денег для того, чтобы эту землю купить. Они считают, что таким образом, на торгах ее приобретет крупный холдинг, что приведет к созданию монополий и уничтожению мелкого фермерства.

Протестующие заблокировали международный пункт пропуска "Кучурган" Odessa.online

По словам протестующих, даже если снизить лимит до 20 тысяч га, то это не убережёт частных фермеров от разорения.

"Средняя рыночная цена на землю сейчас составляет 2 тысячи долларов за гектар. Получается, что покупка даже 500 га, будет стоить миллион долларов. Как это возможно, если даже, чтобы купить трактор, который стоит 20 тысяч долларов, фермерам приходится брать кредит?" – заявили участники протеста.

Митингующие также сообщили, что будут блокировать пункт пропуска бессрочно – до того момента, пока правительство не сообщит об отмене планов на продажу государственной земли в частные руки.

Протестующие заблокировали международный пункт пропуска "Кучурган" Odessa.online

Протестующие заблокировали международный пункт пропуска "Кучурган" Odessa.online

Протестующие заблокировали международный пункт пропуска "Кучурган" Odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее противники земельной реформы перекрыли трассу Киев-Одесса, полностью парализовав движение на магистрали.

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